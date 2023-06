Febbre a 90

Il libro di Nick Hornby che celebrava la vittoria dell’Arsenal riscrive il suo remake.

Novanta non sono i minuti stavolta ma i punti con cui gli azzurri chiudono la stagione. La vittoria con la Sampdoria suggella la splendida cavalcata degli azzurri che chiudono con 90 punti la stagione a più sedici sulla Lazio seconda.

Le reti di Osimhen su rigore e di Simeone (un eurogol dell’argentino) hanno acceso la miccia della festa della premiazione Scudetto. Un’attesa di 33 anni che è iniziata il 4 Maggio, un mese fa, ad Udine ma che già era partita a Marzo e che continuerà fino a tutta l’estate. Non basta una serata ad esaurire la gioia di un popolo come quello azzurro che in tutto il mondo ha manifestato e manifesterà ancora la sua gioia per questa vittoria.

Una vittoria non banale. Una cavalcata trionfale. Una squadra di cannibali che ha battuto tutte le squadre in questa stagione e che ha regalato una gioia immensa a tutti quelli che dopo il fallimento, la serie C e la serie B non hanno mai smesso di crede ad un sogno che diventa realtà.

E adesso c’è già chi guarda avanti pensando a chi va e a chi viene per ripetere ancora una stagione trionfale. Adesso però è il momento di godersi l’attimo…unico, storico e tutto azzurro e tricolore più che mai.