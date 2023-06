Spalletti a Dazn: “Dobbiamo restituire l’amore che ti danno, ma è impossibile”

Dopo la vittoria contro la Sampdoria, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha rilasciato una dichiarazione ai giornalisti di DAZN.

“Non c’è niente di paragonabile alla felicità e alla passione che si respira qui. È un’ondata travolgente, ma è importante permettere alle persone di esprimere le loro emozioni. Sembra di trovarsi nel vivo del cuore pulsante di Napoli”.

Le lacrime di Udine

“Una sola volta basta per emozionarsi e diventa difficile eguagliare il loro livello. Ma dobbiamo restituire l’amore che ci danno, anche se sembra impossibile”.

Un piccolo ripensamento?

“Non posso cambiare idea. Devo rimanere fedele a me stesso e alla mia decisione di aprire il cancellino e vedere gli altri in tribuna. Anche se sono lontano, farò comunque il tifo per loro senza essere un gufo (ride ndr)”.

Che consiglio daresti se a Napoli venisse un amico o un allenatore che rispetti?

“È difficile dare consigli calcistici ai colleghi, poiché ognuno ha la propria visione del gioco. Tuttavia, suggerirei di fidarsi dei compagni di squadra e di lavorare insieme per far scorrere la palla con eleganza”.