Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Inter. Queste le sue parole: “Il mio futuro? Non voglio darvi indicazioni per farvi scrivere inesattezze. Non c’è stata necessità di fare trattativa, io non ho rifiutato nulla, non devo pagare clausole. Non è vero che ho ricevuto offerte da altri club, è tutto falso. Chi scrive ciò dice il falso”.