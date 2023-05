Empoli-Napoli Primavera – Domani alle 15 giocheranno gli azzurrini. I convocati di mister Frustalupi

Domani alle ore 15 il Napoli Primavera affronta al Petroio di Vinci l’Empoli Primavera per la 33esima giornata del Campionato di Primavera 1. Per gli azzurrini nelle ultime 5 gare è arrivato solamente 1 punto, e c’è bisogno di una vittoria per riportare il morale alto. Questi i convocati di mister Frustalupi per la sfida di domani:

Acampa, Alastuey, Barba, Boffelli, D’Avino, Giannini, Gioielli, Hysaj, Iaccarino, Koffi, Lamine, Lorusso, Marranzino, Mutanda kasongo, Nosegbe, Obaretin, Rossi, Russo, Spavone, Turi.