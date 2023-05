Spalletti: “La squadra è quella che deve funzionare, abbiamo vinto anche senza Kvara e Osimhen, il gruppo era forte”

Il mister azzurro Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di domani sera al ‘Maradona’ contro l’Inter. Tra le domande poste al tecnico anche se si incatenerebbe per un giocatore in particolare della rosa in caso di cessione. Queste le sue parole: “Anche questo discorso lo abbiamo affrontato: è sempre la squadra quella che deve funzionare, anche se ci sono calciatori fantastici come Kvara e Osimhen, di cui avete parlato e li avete evidenziati. Il gruppo però era forte, tant’è che abbiamo vinto anche senza di loro in questa stagione. Noi abbiamo lavorato bene, la società mi ha messo nelle migliori condizioni possibili, i giocatori si sono allenati bene. Io ho penalizzato qualcuno con le mie scelte, e loro hanno dato sempre il massimo: questa squadra dava sempre il massimo per rendere il nostro gioco più ricco”.