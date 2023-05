Schwoch: “Credo Spalletti voglia seguire il direttore sportivo con cui ha lavorato negli ultimi anni”

L’ex Napoli Stefan Schwoch ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del futuro di mister Spalletti, che potrebbe in estate dire addio. Secondo l’ex azzurro il tecnico potrebbe voler seguire Cristiano Giuntoli, che sembra ormai prossimo a lasciare Napoli per la Juventus. Queste le sue parole: “Credo Spalletti voglia seguire il direttore sportivo con cui ha lavorato molto bene negli ultimi anni. E sappiamo tutti che Giuntoli è destinato a trasferirsi alla Juventus. Tra i due secondo me è più difficile sostituire Giuntoli, ha trovato giocatori forti, giusti, e ha sbagliato poco, anche se poi è stato Spalletti a farli rendere al massimo. Comunque è un binomio che lavora benissimo insieme e loro rendendosene conto provano a tenerlo unito”.