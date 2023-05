Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Inter. Queste le sue parole: “Questo gruppo ha espresso il massimo? Diventa difficile prevederlo, dipende sempre dalle situazioni. Sono tutti ragazzi giovani, nel calcio di quest’anno hanno dato tutti il massimo. Quando arrivai c’erano molti dubbi sulla completezza della rosa, non c’erano punti fermi. Secondo me è una rosa importante, i calciatori sono fantastici ed il presidente ha detto che si può avere un gran futuro”.