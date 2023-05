Le prime pagine dei giornali portoghesi di oggi, lunedì 15 maggio 2023, sono dedicate al mercato del calcio con la notizia che il terzino sinistro del Benfica Grimaldo si trasferirà a parametro zero al Bayer Leverkusen. Nel frattempo, le Aquile stanno considerando l’ex giocatore del Milan Kerkez come possibile sostituto. Ricordiamo inoltre che anche Napoli e Juventus hanno seguito il calciatore per diverse sessioni di mercato.