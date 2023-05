Asse Juventus-Giuntoli: Il DS vorrebbe portarsi dietro il suo braccio destro, i dettagli

Secondo il Corriere dello Sport, c’è una forte possibilità che Cristiano Giuntoli diventi il nuovo direttore sportivo della Juventus. Si dice che vorrebbe portare con sé il suo braccio destro Giuseppe Pompilio e potrebbe anche affidarsi a Stefano Stefanelli per la Next Gen. Tutto questo mentre attualmente lavora come uomo mercato del Napoli. Federico Cherubini rimarrà nel club con un ruolo diverso, mentre la decisione di proseguire o meno la carriera alla Continassa sarà lasciata a Giovanni Manna.