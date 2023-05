TuttoSport – Spazio a chi ha giocato meno: Ostigard e Bereszynski dal 1′

Le ultime di formazione raccontano di un Napoli che, per forza di cose, vedrà nuovi protagonisti in campo.

Come riportato da TuttoSport, ci saranno due cambi in particolare soprattutto in difesa. Ostigard e Bereszynski partiranno titolari: “E’ rientrato, invece, Matteo Politano, il quale dovrebbe essere inserito nella ripresa. Luciano Spalletti utilizzerà le forze fresche, come Ostigard e Bereszynski per Rrahmani e Olivera, oltre a Raspadori per sostituire Lozano. Per tutti i sostituiti ci sarà la tanto attesa e meritata standing ovation da parte del pubblico che sarà numeroso allo stadio Maradona. Il resto della formazione dovrebbe essere inedito, con Meret e Di Lorenzo a completare lo scacchiere difensivo, oltre al trio Anguissa-DemmeZielinski come argine di centrocampo. In attacco confermatissimi Osimhen e Kvaratskhelia”.