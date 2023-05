TuttoSport – Grande spettacolo oggi al Maradona: previsti giochi di luce

Il Napoli ospiterà la Fiorentina da campione d’Italia al Maradona.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, il tempio azzurro sarà un vero e proprio spettacolo oggi pomeriggio. Previsti giochi di luce e uno spettacolo ad hoc per i calciatori azzurri: “Comincerà un gioco di luci da lasciare senza fiato ed i calciatori del Napoli che poi saranno chiamati uno ad uno sul terreno di gioco, sotto gli occhi del presidente De Laurentiis che scenderà in campo in compagnia del regista Paolo Sorrentino. Saranno 350 gli ospiti vip invitati per il grande party organizzato dallo sponsor catering Don Peppe e che durerà fino a notte inoltrata, anche con la partecipazione di artisti come Geolier, che arricchiranno la kermesse con le loro doti artistiche. Festa allo stadio e pure nelle strade cittadine, dove entrerà nuovamente in vigore la zona rossa da Fuorigrotta a piazza Garibaldi”.