Il Mattino – ADL chiama capitan Di Lorenzo: pronto un bonus scudetto per tutta la rosa

Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha chiamato capitan Di Lorenzo nella giornata di ieri per riferirgli una piccola sorpresa.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, tutta la rosa avrà un premio in denaro per aver raggiunto il sogno scudetto: “E ieri

pomeriggio il presidente del Napoli ha convocato, subito dopo l’allenamento di ieri mattina, capitan Di Lorenzo nella sua sala riunione all’hotel Britannique per comunicargli ufficialmente la sua intenzione di distribuire un bonus di fine stagione a tutta la rosa per aver riportato a Napoli il tricolore dopo 33 anni. Senza sottovalutare anche l’impresa dei quarti di finale di Champions. Nella chat della squadra, nel pomeriggio, è arrivata poi la notizia”.