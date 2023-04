Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, per le ore 19.00 è prevista una conferenza stampa del Prefetto Palomba, in prefettura a Napoli, nella quale verrà verosimilmente annunciata la decisione sullo spostamento della gara e tutti i dettagli sulla stessa. La città intanto è in fermento, previsti nel fine settimana migliaia di tifosi da tutta Italia e da tutto il mondo per la possibile festa Scudetto del Napoli.