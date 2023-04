Secondo quanto riportato dall’edizione online de La Repubblica, il derby campano di domenica tra Napoli-Salernitana potrebbe subire una posticipazione. In origine, la data fissata per il match era alle ore 15 di sabato ma per motivi di ordine pubblico si va verso lo slittamento a domenica! La prima ipotesi era alle ore 15 ma, nelle ultime, ore è spuntata una nuova possibilità. Napoli-Salernitana, infatti, secondo il quotidiano, potrebbe giocarsi domenica alle ore 17. Questo permetterebbe di gestire il grande afflusso di persone che si recheranno al Maradona in modo più semplice visto che, nello stesso giorno del match, ci sarà anche l’ultimo giorno del Comicon, l’importante mostra fumettistica che si terrà proprio nei pressi dello stadio.

Di seguito un estratto dal sito online della Repubblica, in attesa della conferenza stampa del Prefetto prevista quest’oggi alle 19:

“La valutazione qualificata sarà inviata al prefetto Claudio Palomba, il quale ha già espresso l’ipotesi di rinviare il derby per motivi di ordine pubblico all’Osservatorio. Anche se teoricamente non vincolante, la decisione avrà un grande impatto sulla partita“.