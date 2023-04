Ulivieri: “Ciclo vincente del Napoli? Dipenderà dal percorso delle rivali”

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione italiana allenatori, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio.

“Il Napoli può aprire un ciclo vincente? Bisognerà vedere quale sarà il percorso delle rivali. Quest’anno il Napoli ha beneficiato dell’incostanza delle contendenti. Credo che fosse l’anno del Napoli, quando vinci gare come quella di San Siro contro i rossoneri comprendi di avere tutte le qualità per poter concludere la stagione in testa alla classifica. Quanto è stato determinante Osimhen nel campionato dei partenopei? L’abbiamo compreso dalla sua assenza in Champions, nella doppia sfida contro i rossoneri. Il nigeriano è stato determinante nel percorso degli azzurri. Commento sullo spostamento della sfida contro i granata? Sullo Scudetto si può parlare ma credo che oramai sia soltanto questione di giorni. La Salernitana ha cambiato allenatore, ed anche sistema di gioco. Tuttavia, i limiti nei confronti della squadra di Spalletti mi sembrano ancora evidenti”.