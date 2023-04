Gazzetta – Il Napoli torna in campo per allenarsi: concentrazione massima per Torino

Il Napoli non vuole distogliere l’attenzione dall’obiettivo scudetto.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, gli azzurri riprenderanno oggi gli allenamenti per preparare al meglio la trasferta insidiosa di Torino contro la Juventus. Tra i vari acciacchi e gli infortuni, Spalletti dovrà fare i conti con una forma fisica da ritrovare al più presto. Il traguardo è vicino e il Napoli vuole raggiungerlo quanto prima: “Un giorno completo di riposo per scaricare tutte le tossine accumulate in Champions League e oggi si torna in campo per ricaricare le batterie e riprendere la corsa per lo scudetto, lontano solo undici punti per la squadra di Luciano Spalletti”.