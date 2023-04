TuttoSport – A Torino tornano Kim e Anguissa, titolari Lozano e Olivera

Il Napoli si prepara al big match di domenica sera contro la Juventus.

Come riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, analizzando il probabile undici di partenza con cui gli azzurri scenderanno in campo, il tecnico Spalletti sarà obbligato a fare alcune scelte causa infortuni. Ecco le ultimissime di formazione: “Alla sua sinistra trarrà beneficio Kvaratskhelia, mentre sulla destra ci sarà un ballottaggio tra Lozano ed Elmas. Politano no, perché mercoledì ha rimediato una distorsione alla caviglia. A centrocampo tornerà Anguissa, assente per squalifica in Champions, con l’immancabile Lobotka e Zielinski mezzo sinistro. Difesa composta dal sempre presente Di Lorenzo, con il rientrante Kim e Juan Jesus risultato tra i migliori contro il Milan. A sinistra Olivera giocherà al posto di Mario Rui, che ha riportato un’infrazione alla testa del perone e, molto probabilmente per lui la stagione è già finita. Tra i pali Meret ormai “smascherato” e tra i pochi ad avere ottenuto la suffi cienza piena al cospetto del Diavolo”.