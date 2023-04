Gazzetta – Hojlund rimane sempre un’idea: il danese piace agli azzurri

Rasmus Hojlund è sempre nei pensieri del Napoli.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante danese rimane in cima alla lista dei desideri di Giuntoli. Il Napoli ha un reparto di prime punte valide, discorso che implica una trattativa quasi impossibile da avviare senza almeno una cessione tra Osimhen, Simeone e Raspadori: “Stesso problema di rinnovo per Lozano che guadagna 4,6 milioni. In attacco al momento non servono prime punte, ma nel caso il danese dell’Atalanta Rasmus Hojlund, classe 2003, è il primo della lista, anche se la concorrenza è forte. Ma muovendosi in anticipo”.