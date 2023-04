Ultim’ora – Infortunio Simeone, l’esito degli esami strumentali

Napoli si prepara per la partita contro il Milan, ma ci sono cattive notizie riguardo a Victor Osimhen e Gio Simeone che per Sky salteranno l’incontro. La squadra di Luciano Spalletti ha effettuato la rifinitura oggi a Castel Volturno. Jack Raspadori sarà l’attaccante titolare a partire dal primo minuto.

Ecco il report del Napoli dopo l’allenamento odierno: “Durante l’allenamento, Raspadori ha lavorato con il gruppo mentre Osimhen si è concentrato sul lavoro individuale. Simeone invece ha svolto degli esami strumentali che hanno rivelato una lieve distrazione al bicipite femorale destro”. Tempi di recupero di 15/20 giorni per il Cholito: salvo sorprese tornerà direttamente nel mese di maggio. Al massimo per l’ultima di aprile con la Salernitana, ma è ancora presto per dirlo.