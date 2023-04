Santacroce su Milan-Napoli: “Spero sia una partita diversa rispetto a quella di campionato”

Fabiano Santacroce, ex calciatore del Napoli e talent scout, ha parlato a Marte Sport Live su Radio Marte: “Osimhen è un giocatore fondamentale per il Napoli e la sua assenza si farà sentire, tuttavia mi aspetto una reazione diversa rispetto alla sconfitta interna di due giornate fa. Nonostante le ultime prestazioni non eccellenti, è comprensibile considerando i ritmi intensi del campionato fino ad ora. La sconfitta ha evidenziato la loro umanità, ma la partita di Champions potrebbe rivitalizzarli grazie alle motivazioni che essa porta. Il Napoli gioca con alta intensità e fluidità di palla, richiedendo una perfetta forma fisica. Ci aspettiamo un Napoli più attento rispetto alla precedente partita di campionato, con la consapevolezza che il Milan può essere una squadra pericolosa. Spero sia una partita diversa rispetto a quella di campionato”.