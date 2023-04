Dopo aver archiviato la pratica Lecce, il Napoli è già con il pensiero al big match di mercoledì contro il Milan. Sabato prossimo gli azzurri torneranno a giocare in campionato contro l’Hellas Verona, per archiviare una volta e per tutte la pratica scudetto. A questo proposito, nel match che si sta giocando tra Verona e Sassuolo, dobbiamo segnalare l’ammonizione di Miguel Veloso che era diffidato e salterà il match contro gli azzurri.