A Milano tocca a Raspadori: è giunto il suo momento per riprendersi il Napoli

Giacomo Raspadori potrebbe essere l’unica pedina disponibile per completare il reparto d’attacco in quel di Milano per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Dopo il lungo infortunio e il rientro da titolare parzialmente sufficiente al Via Del Mare contro il Lecce, potrebbe essere giunto il suo momento per emergere tra le indisponibilità che si accavallano: Simeone non recupererà per l’Europa e Victor non dovrebbe essere rischiato.

Un destino che si incrocia: contro il Milan Jack era entrato nel finale del Maradona, sul risultato di 0-4, per mettere minuti nelle gambe e iniziare a riscaldare i motori. In Serie A ha collezionato solo 18 presenze con gli azzurri, condite dall’unica rete a Fuorigrotta contro lo Spezia nei minuti finali. In Champions ne ha siglati ben 4, complice l’infortunio di Victor Osimhen contro il Liverpool nella prima giornata della fase a gironi; un rendimento che gli ha permesso di scavalcare il Cholito nelle gerarchie di mister Spalletti e soprattutto di pungere sia all’Ajax, nel doppio confronto andata e ritorno, che ai Rangers in trasferta.

L’ex Sassuolo vuole dimostrare che l’investimento oneroso, fatto in estate dagli azzurri, avrà un riscontro positivo sia nel finale di stagione che il prossimo anno: l’obiettivo è presentarsi al top nelle gare che mancano per ripartire più forte dalla stagione che verrà, indubbiamente decisiva per le sue sorti da calciatore azzurro.