Il Mattino – Juan Jesus si gioca le sue carte: potrebbe partire dall’inizio

Juan Jesus potrebbe essere scelto dal 1′ a Lecce.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, infatti, l’ex Roma è pronto per partire titolare: “In conferenza ha allargata la platea di potenziali titolari facendo i complimenti, in ordina sparso, anche a Juan Jesus e Ostigard. Ecco, il brasiliano fresco di rinnovo potrebbe davvero giocare titolare, anche perché il due di centrali con il Milan è andato a vuoto proprio perché ha bisogno di rifiatare. Dunque, per tenere tutti sulle corde, ecco che si preannunciando un bel po’ di cambi del testimone”.