TuttoSport – Tanta voglia di rivalsa: il Napoli non può sbagliare al Via del Mare

Il Napoli non può sbagliare a Lecce.

Il match contro il Lecce è di un’importanza notevole, difficile affermare il contrario. La squadra di Baroni ha dimostrato di poter mettere in difficoltà soprattutto le big di questa Serie A. Il pareggio del Maradona ne è un esempio lampante, in un match piuttosto equilibrato che vide la squadra di Baroni mettere grinta e orgoglio in campo: “Riscattare subito le quattro sberle ricevute domenica dal Milan. Poi, uno sfizio da togliersi proprio contro il Lecce che è stata finora l’unica formazione che quest’anno ha pareggiato allo stadio Maradona. E l’1-1 finale fu un risultato strettino per la squadra di Baroni che sbagliò pure un rigore con Colombo. In entrambi i casi l’obiettivo pre-pasquale del Napoli è di

ottenere un’altra delle ultime cinque vittorie che occorrono per essere anche aritmeticamente i nuovi campioni d’Italia”.