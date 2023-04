Questa sera la squadra di Spalletti affronterà alle ore 19:00 al Via del Mare il Lecce, reduce da cinque sconfitte consecutive. L’edizione odierna del Corriere della Sera parla di uno scudetto già in cassaforte per gli azzurri, ma la partita di Lecce può essere una trappola. La squadra partenopea dovrà essere brava a dimenticare in fretta la brusca sconfitta contro il Milan, che rischia di togliere quelle certezze da sempre acquisite.