Domani il Napoli affronterà il Lecce per la giornata numero 29 della Serie A, e lo farà con ben due giocatori diffidati. Questi due azzurri in caso di ammonizione domani sera verrebbero squalificati per la sfida di sabato prossimo col Verona al ‘Maradona’. I due calciatori che rischiano di saltare la sfida di settimana prossima sono Tanguy Ndombele e Kim Min Jae, che devono quindi stare molto attenti.