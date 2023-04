Lecce-Napoli – I convocati azzurri per la trasferta di domani sera, recuperati Mathìas Olivera e Bereszynski

Domani il Napoli affronterà al ‘Via del Mare’ di Lecce la squadra allenata da Marco Baroni, che all’andata ha strappato un punto agli azzurri. Il Napoli sul proprio sito ufficiale ha reso noti i convocati per la sfida di domani sera alle 19. Non sarà in gruppo Victor Osimhen, ancora alle prese con l’infortunio di settimana scorsa. Sono invece ritornati in gruppo Mathìas Olivera e Bartosz Bereszynski, che avevano saltato la sfida col Milan. L’elenco dei convocati azzurri:

Meret Alex

Gollini Pierluigi

Marfella Davide

Bereszynski Bartosz

Di Lorenzo Giovanni

Jesus Juan

Mario Rui

Kim Min Jae

Ostigard Leo

Rrahmani Amir

Zedadka Karim

Anguissa Frank

Lobotka Stanislav

Zielinski Piotr

Ndombele Tanguy

Elmas Elif

Gaetano Gianluca

Zerbin Alessio

Kvartaskhelia Kvicha

Simeone Giovanni

Politano Matteo

Hirving Lozano

Raspadori Giacomo