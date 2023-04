Pizzul: “La brutta partita col Milan sarà utile al Napoli, è stato sorprendente, ma nel calcio può succedere”

Il giornalista e radiocronista Bruno Pizzul è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della partita persa domenica dagli azzurri. Secondo il radiocronista la brutta sconfitta è utile perché fa capire agli azzurri che nel calcio non ci si deve rilassare troppo. Le sue parole: “La brutta partita col Milan credo sia utile agli azzurri, questo perché si era entrati in un ambito in cui sembrava impossibile perdere una partita, invece nel calcio ci sono delle anomalie, a cui non pensi, e ti ritrovi subito con i piedi per terra. Il Napoli ha le qualità per continuare sulla sua strada, Spalletti ha capito che le parole spese mettevano sempre in guardia la squadra, col Milan non c’è stata la solita prestazione, è stato sorprendente, ma nel calcio può succedere”