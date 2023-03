Gazzetta – Lobotka: “Dobbiamo continuare così. Kvara? Non lo conoscevo”

In un’intervista rilasciata al portale slovacco Sport24, Stanislav Lobotka ha parlato del Napoli e della stagione che sta portando avanti tra campionato e Champions.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcuni spezzoni: “Non mi aspettavo potessimo avere un cammino così

importante. Siamo molto felici di essere arrivati a questo punto e ora dobbiamo continuare così. Ora dobbiamo credere tutti che questo Napoli possa arrivare in fondo. Spalletti ha creduto in me. Non mi sono mai sentito bene come adesso, sento piena fiducia e voglio continuare su questa strada”.

Poi, su Kvaratskhelia: “Sinceramente non lo conoscevo. Sta dimostrando partita dopo partita grandi qualità“.