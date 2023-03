Dalla Polonia, infortunio Bereszyński: tempi di recupero

I ritiri delle nazionali sono appena iniziati e già arrivano i comunicati dei primi infortunati. Dalla Polonia arriva la notizia dell’infortunio del difensore Bartosz Bereszyński.

Non di certo una buona notizia per la squadra di Spalletti, i tempi di recupero sono di due settimane circa per l’infortunio, al ginocchio causato in allenamento.

Stando ai media polacchi, il calciatore salterà le gare contro Albania e Repubblica Ceca, valide per le qualificazioni per Euro24.

Secondo quanto riportato, il Napoli avrebbe dato via libera per iniziare le terapie per Bereszyński, che non volerà a Napoli ma rimarrà in ritiro con la nazionale.