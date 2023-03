Repubblica, verso Italia-Inghilterra: ADL sarà presente al Maradona

Domani sera (ore 20:45), in occasione della sfida tra Italia e Inghilterra, Aurelio De Laurentiis sarà presente allo stadio Diego Armando Maradona.

Come riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, il patron del Napoli si sta impegnando in prima persona per la buona riuscita dell’evento. Non a caso, ha avuto contatti con il presidente della FIGC Gabriele Gravina per garantirgli massima organizzazione in merito sia ai lavori di restyling dello stadio che agli ospiti vip che presenzieranno alla serata.