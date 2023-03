Henry non crede nelle italiane: “Milan ed Inter non all’altezza delle altre, sul Napoli ho un dubbio”

Thierry Henry non ha molta fiducia delle italiane in Champions.

L’ex fuoriclasse francese ha parlato a CBS Sports, una piattaforma americana che tratta argomenti calcistici, ammettendo le sue forti perplessità soprattutto nei confronti delle milanesi. Sul Napoli, invece, nutre qualche dubbio: “L’Inter ha perso otto partite, viene da una sconfitta contro lo Spezia e mi fermo qui. Il cammino del Milan non è costante, ha trovato diverse difficoltà quest’anno e soprattutto in Champions non hanno ancora affrontato una squadra di livello top. Sul Napoli ho qualche dubbio, fino ad ora stanno andando alla grande dominando il campionato. Voglio capire dove possono arrivare contro una squadra più forte. Ai quarti si avrà un’idea più importante della loro forza”.