Manfredi contro gli episodi in città: “La gestione dei gruppi violenti non è stata all’altezza”

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è stato intervistato dal quotidiano La Repubblica su quanto è accaduto mercoledì sera nella città di Napoli.

Perentorio l’intervento del primo cittadino partenopeo, che ha lanciato un segnale fortissimo all’Italia e anche all’Europa dopo lo scempio a cui ha assistito probabilmente tutto il mondo pochi giorni fa. C’è bisogno di una risposta dalle istituzioni e da chi governa la gestione di gruppi che nel calcio portano solo violenza. Ecco le sue parole: “La gestione di questi gruppi di violenti, in Italia e in Europa, non funziona. Dobbiamo dirci le cose con franchezza. Le cose così non vanno. Napoli ha attraversato una giornata dura, molto difficile. Solo nello stadio

abbiamo vissuto una bellissima serata. Un gioco e un’emozione di cui essere fieri. La città, prima e dopo la partita, è rimasta ostaggio dei teppisti, ha vissuto ore di paura e violenza: per responsabilità di centinaia di tedeschi e di frange di napoletani. Per questo, lo dico da sindaco della terza cittàd’Italia e della vasta area metropolitana, ora ci vogliono altri strumenti e il coraggio di assumere decisioni al livello centrale”.

Poi chiosa sulla soluzione che doveva essere adottata e sulla festa scudetto: “Disporre un divieto di comprare il biglietto è stato giusto, ma non basta più: ecco la novità. Impariamo dalla realtà. Certi presunti tifosi non devono muoversi, seminano violenza e terrore. Ecco, qui c’è una straordinaria aria di festa. Facc io appello a tutti, nulla deve rovinare questo clima di gioia, lo sport diverte e unisce”.