Corrado: “Nuovo allenatore del Napoli? ADL sta ricevendo tanti no, nessuno vuole lavorare con lui“

Il giornalista Antonio Corrado, nel corso della trasmissione Fuorigioco, su Tele A, ha parlato così del mercato del Napoli, in particolare del possibile nuovo allenatore: “Il problema del Napoli è il presidente. Nessuno vuole lavorare con Aurelio De Laurentiis. So che in molti gli stanno dicendo di no”. Gli altri opinionisti in studio, da Malfitano a Gifuni, gli hanno chiesto al cronista se si tratta di supposizioni o notizie, pronta la replica del Direttore di Fuorigioco: “Sono notizie certe: il patron sta ricevendo molti no”.