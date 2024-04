Fasano: “Conte vicinissimo al Napoli: ha chiesto Kim, Scamacca e altri tre calciatori. Vi do una notizia esclusiva“

Gerardo Fasano, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato del possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli.

Ecco le sue parole a riguardo ai microfoni di Azzurro Time CRC: “Vi do subito una notizia in esclusiva: Antonio Conte è ormai vicinissimo alla panchina del Napoli”.

Poi ha proseguito: “Nelle ultime ore Conte si è avvicinato ulteriormente al Napoli. A meno di improvvise e clamorose offerte per il tecnico, il leccese siederà sulla panchina dei partenopei. All’80% sarà lui il nuovo mister”.

“Dopo la disfatta del Napoli a Torino, De Laurentiis chiese un incontro a Conte. Nel corso del summit il patron propose al mister di approdare subito al Napoli. Conte ribadì di non avere intenzione di arrivare a stagione in corsa, ma avrebbe trovato un preaccordo in vista della prossima stagione. L’allenatore ha chiesto 5 nomi importanti: Kim, Skriniar, Kessie, Amrabat e Scamacca”