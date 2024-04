Cds – Gaetano e Folorunsho potranno servire per il nuovo ciclo azzurro

Nel prossimo luglio, molti giocatori torneranno al Napoli, e tra loro ci sono due centrocampisti che potrebbero essere adatti per il nuovo allenatore: Folorunsho e Gaetano. Entrambi portano un mix di talento, tecnica, forza fisica e capacità di contribuire con gol, assist ed esperienza accumulata in Serie A. Quest’anno è stato particolarmente formativo per entrambi.

Nel caso di Gaetano, il suo periodo di crescita è stato più breve. È stato ceduto in prestito al Cagliari solo a gennaio, mentre Folorunsho è passato all’Hellas Verona la scorsa estate, diventando rapidamente un punto di riferimento per il centrocampo sotto la guida di Baroni. Questi dettagli sono stati riportati dal Corriere dello Sport.