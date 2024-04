Sportmediaset – Emergenza in difesa per De Rossi, solo due centrali disponibili

La vittoria della Roma nel recupero contro l’Udinese ha avuto una nota negativa: Chris Smalling ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio all’inguine. L’entità del problema sarà valutata meglio oggi, ma c’è il rischio che salti la prossima partita contro il Napoli.

Con Diego Llorente squalificato e Evan Ndicka ancora fuori per infortunio, gli unici difensori centrali disponibili per l’allenatore De Rossi allo stadio Maradona potrebbero essere Gianluca Mancini e Huijsen. Questa situazione di emergenza in difesa è stata riportata da Sportmediaset.