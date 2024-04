Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Tele A per parlare del prossimo allenatore del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Voi siete sicuri che il nome del prossimo allenatore del Napoli sarà uno tra Conte, Pioli e Gasperini? Io personalmente non sono così certo. De Zerbi? No, è difficile, lui vuole restare in Premier League. Io ho sempre sostenuto che un allenatore incide massimo il 30%. Un tecnico influisce sul gioco, ma poi ha sempre bisogno dei grandi calciatori”.