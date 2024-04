Cds – Per il dopo Osimhen piace Dovbyk, la situazione

Il Napoli è alla ricerca di un sostituto per Victor Osimhen, e secondo il Corriere dello Sport, ci sono diverse opzioni in considerazione. Tra i nomi in lizza c’è Artem Dovbyk, che appare come un’opzione interessante grazie alla sua maturità e al costo più accessibile rispetto a Jonathan David, il canadese del Lille di 24 anni, e Santiago Gimenez, il messicano di 23 anni del Feyenoord.

Ecco un riepilogo dei tre attaccanti:

Artem Dovbyk ha segnato 18 gol nel campionato ucraino, rendendolo un candidato solido per il Napoli. Il prezzo del suo cartellino è più contenuto rispetto agli altri due.

Jonathan David ha realizzato 17 gol in Ligue 1, ma il costo del suo trasferimento sarebbe molto più elevato, con una valutazione vicina ai 50 milioni di euro.

Santiago Gimenez ha totalizzato 21 gol in Eredivisie, ma anche il suo prezzo è notevolmente alto, con richieste di circa 50 milioni di euro.

Tra questi tre, Dovbyk potrebbe essere la scelta più conveniente per il Napoli, considerato il suo talento e il costo relativamente più basso rispetto agli altri.