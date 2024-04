Il tecnico mette d’accordo tutti i giocatori del Napoli: “È il più preparato, non è colpa sua”

Giunti ormai quasi al termine della stagione, si può facilmente dire che il Napoli ha deluso anche le aspettative più pessimiste. Quasi matematicamente fuori dalla corsa per la Champions League, gli azzurri si ritrovano costretti a leccarsi le ferite in vista del prossimo campionato. Sulla panchina partenopea si sono susseguiti tre diversi allenatori, che non sono riusciti a far girare la squadra in maniera vincente. Proprio di questo ha parlato Ciro Venerato, giornalista esperto di RAI.

Ecco le sue parole: “Io ho la fortuna di parlare con i calciatori del Napoli e con tanti loro procuratori. E quasi tutti sono concordi nell’affermare che il migliore allenatore degli azzurri in questa stagione è Francesco Calzona, il più preparato, quello didatticamente più dotto. I cattivi risultati della squadra non sono figli del lavoro svolto dal mister, ma di una stagione balorda che spero finisca quanto prima”.