La Repubblica – Napoli spensierato: arriva al sorteggio di Champions in totale tranquillità

Il Napoli attende con molta tranquillità l’esito del sorteggio odierno dalle urne di Nyon.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, infatti, gli azzurri vivono una situazione di totale tranquillità per il cammino in solitaria tra le mura nazionali della Serie A e lo spettacolo che sa di poter ancora offrire in Champions. Un piccolo spauracchio da evitare, tuttavia, c’è: “È la miscela perfetta: funziona in serie A ( con il + 18 sull’Inter) e adesso pure in Champions. Perché un nuovo capitolo di storia può essere scritto senza pressione. Il Napoli ha già raggiunto il miglior risultato di sempre e intende proseguire il suo cammino. L’urna di Nyon potrebbe essere un’alleata preziosa, qualora gli azzurri evitassero una delle tre corazzate, Bayern, Real Madrid e naturalmente il City. Spalletti ha rispedito al mittente i complimenti di Guardiola”.