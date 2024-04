Sabatini: “Vi svelo cosa ha detto Conte nei colloqui col Napoli“

Nel corso di Sportmediaset, Sandro Sabatini, noto giornalista sportivo italiano, ha parlato di Conte e del suo possibile futuro sulla panchina del Napoli.

Le sue parole: “Conte è un allenatore straordinario ma dire che con lui in panchina lotti subito per lo scudetto non sono d’accordo, vediamo che squadra gli fanno e poi possiamo dare un giudizio. Da quello che mi risulta Conte nei colloqui col Napoli ha detto questo è il mio stipendio e questo il contratto e faccio anche il Ds, il manager all’inglese e quindi era stata visto bene l’arrivo di Manna che è un giovane”.