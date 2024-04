Ssc Napoli, il report di allenamento del giorno 25 aprile: Olivera lavora parzialmente in gruppo. Le ultime

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del giorno 25 aprile. Sempre più vicino al rientro Mathias Olivera, che oggi ha svolto parte del lavoro in gruppo. Di seguito, la nota diffusa dalla società.

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Maradona per la 34esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra si è allenata sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Olivera ha svolto parte di seduta in gruppo e parte di allenamento personalizzato in campo”.