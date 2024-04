Corsera – Conte ha già la proposta del Napoli, deve solo decidere

Secondo il Corriere della Sera, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sogna di avere Antonio Conte come nuovo allenatore. Conte preferirebbe rimanere in Italia per motivi personali e accetterebbe solo progetti ambiziosi in città prestigiose come Milano o Napoli.

L’ex commissario tecnico della nazionale italiana ha già un’offerta da parte del Napoli e deve solo decidere se accettarla. Tuttavia, il probabile addio di Victor Osimhen potrebbe rendere meno allettante la proposta, anche se l’acquisto di un attaccante di livello come Jonathan David del Lille potrebbe aiutare a colmare il vuoto lasciato dal nigeriano.