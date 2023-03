Calcio e Finanza – La Juve pensa alla carta Covisoc: la FIGC interviene

Il sito di Calcio e Finanza ha riportato nelle ultime ore la possibilità dei bianconeri di appellarsi alla carta “Covisoc”.

Non ci sarebbe possibilità alcuna, in questo momento, per servirsi di questo mezzo per annullare il procedimento condotto contro i bianconeri. Ecco quanto riportato da Calcio e Finanza: “La “carta Covisoc” risale al 14 aprile 2021 con la FIGC che ricorre al Consiglio di Stato perché si è andati subito dal giudice amministrativo senza passare dai primi te gradi di giudizio e quindi denuncia la disapplicazione della pregiudiziale sportiva. In casa Juve pensano che proprio quella carta sia decisiva per invalidare l’intero processo per un vizio procedurale. Ma come affermato dal direttore dell’area sportiva, Francesco Calvo, al momento i bianconeri non conoscono il contenuto di questa carta e quindi non sanno che riflesso possa avere sul procedimento, mentre si attende fine aprile per la pronuncia sul caso del Collegio di garanzia del Coni”.