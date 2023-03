Il Mattino – Spalletti ricorda Roosevelt e mantiene alta la concentrazione

Spalletti ha ricordato Theodore Roosevelt durante la conferenza stampa prepartita di Napoli-Atalanta.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, l’allenatore del Napoli ha scelto l’ex presidente USA per riportare la calma e la concentrazione nell’ambiente partenopeo: “Si riparte dopo la sconfitta con la Lazio, volendo dimostrare che nulla è cambiato. L’ampio distacco in classifica dà certezze, non soltanto speranze. Lo sguardo del tecnico e dei suoi uomini non va oltre i 90 minuti contro l’Atalanta, avversario così scorbutico da essere stato paragonato a un appuntamento dal dentista. Spalletti ha illustrato con le parole di Theodore Roosevelt, ventiseiesimo presidente degli Stati Uniti, l’atteggiamento che deve avere il Napoli: Occhi alle stelle e piedi per terra“.