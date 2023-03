Radja Nainggolan ha come padrino calcistico Luciano Spalletti, il tecnico del Napoli; il centrocampista belga è stato esaltato in carriera di più di Luciano Spalletti, ai tempi della Roma.

Oggi il belga gioca alla Spal in Serie B e in un’intervista al “Corriere della Sera“, ha toccato tutte le tappe della carriera, sia in Italia che in Belgio, e un accenno al mister toscano c’è anche stato:

“Con Spalletti a Roma mi sono trovato benissimo, mentre con l’Inter ho giocato poco anche se ho fatto 6 goal in 29 partite. Lui mi è sempre piaciuto perché mi diceva le cose in faccia sempre, a differenza di altri. Poi l’ho anche sentito ultimamente e ci siamo presi in giro”.