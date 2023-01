Pioli: “Non è cambiato molto con una partita. Non contiamo i punti di distacco che ci sono dal Napoli”

Stefano Pioli, mister del Milan ha parlato nella conferenza stampa odierna prima della sfida di domani contro la Roma di José Mourinho. Il club rossonero con la vittoria contro la Salernitana e la sconfitta del Napoli è ora a 5 punti di distacco dagli azzurri. Il tecnico ex Fiorentina predica però calma ai suoi e dice che la sconfitta degli azzurri contro l’Inter non ha cambiato nulla e che non si devono contare i punti di distacco. Queste le sue parole: “Con una partita non è cambiato più di tanto. Non siamo lì a contare i punti di distacco che ci sono al momento. Noi dobbiamo fare la nostra corsa, e sappiamo che per lo Scudetto ci servono tanti punti. Dobbiamo pensare a giocare bene, ad alzare il livello e a vincere la partita che abbiamo domani”.