Del Genio: “Bereszynski ha un gran numero di presenze, è affidabile e può far respirare Di Lorenzo”

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato dell’acquisto di Bartosz Bereszynski ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista approva l’acquisto del terzino polacco che ha grande esperienza e può far rifiatare Di Lorenzo. Queste le sue parole: “Bereszynski ha un numero molto elevato di presenze sia in Serie A che in campo internazionale, ed è affidabile in più zone del campo, soprattutto per far rifiatare Di Lorenzo, ma tornerà molto utile. L’idea del Napoli di acquistarlo è stata giustissima. Il Napoli dopo l’Inter dovrà fare meglio dal punto di vista tecnico e la Samp non metterà in difficoltà come ha fatto l’Inter”.