Juventus-Udinese, vergognosi cori contro i napoletani durante il primo tempo

Anche quando il Napoli non è in campo, il pensiero dei tifosi avversari è sempre alla squadra partenopea. Anche durante la partita Juventus-Udinese, i tifosi bianconeri di Torino hanno dato sfogo a cori beceri contro i napoletani. “Noi non siamo napoletani” e non finisce qui. “Stiamo arrivando, bast*** stiamo arrivando” in riferimento al prossimo match della Juventus proprio contro i partenopei. Per poi finire con i soliti cori che inneggiano al Vesuvio di vario tipo. Staremo a vedere se in questo caso il Giudice Sportivo si attiverà subito per sanzionare i tifosi, come avvenuto in occasione dei presunti cori (poi si è scoperto in seguito si trattassero di cori per Kim) contro Lukaku in occasione di Inter-Napoli